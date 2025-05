MPPE deve propor acordo a influenciador que levou cobra para shopping no Recife

/Reprodução/redes sociais





O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu, nesta semana, que a Justiça marque audiência de transação penal com o influenciador digital Natanael Cat, de 30 anos, autuado após levar uma cobra para o Shopping Recife, em Boa Viagem. O caso aconteceu no início do mês.





Esse tipo de audiência é marcado para casos considerados de menor potencial ofensivo. O procedimento permite que o MPPE proponha um acordo ao acusado, com penas alternativas como multas, em vez de dar sequência a uma ação penal, considerada mais custosa para o Estado.





Natanael Cat responde pelos crimes de injúria, ameaça e por utilizar animal silvestre sem licença ou autorização. Segundo a Polícia Civil, o atestado sanitário para trânsito da cobra, uma jiboia chamada Penélope, já teria expirado.





O influenciador digital decidiu levar a cobra para o shopping no dia 2 de abril. O episódio, que causou tumulto e terminou com ele sendo retirado por seguranças, foi revelado pelo próprio Natanael Cat nas redes sociais.





“Fui empurrado junto com as meninas que estavam comigo e retirado à força por mais de dez seguranças, sem necessidade”, disse, na ocasião. “Ela [a cobra] é meu pet, como qualquer outro. Aí, eu virei bicho”.





A versão do influenciador, no entanto, foi contestada pelos funcionários do estabelecimento. Em depoimento à Polícia Civil, um deles declarou que Natanael Cat chegou a usar a jiboia para ameaçá-lo.





De acordo com o relato, ele teria sido alertado mais de uma vez por funcionários do shopping, já que a presença da cobra estaria assustando outros clientes e é proibida pelas regras internas. O influencer, no entanto, teria se recusado a deixar o local amigavelmente.





“Nesse momento, ele [segurança] tocou nas costas do cliente para conduzi-lo para fora, e o cliente colocou a cobra mão em direção a ele”, registra o depoimento. “Ele [segurança] se afastou, pois se sentiu ameaçado, e perguntou: ‘É isso mesmo? Vai colocar a cobra em cima de mim?’”.





O segurança também relata que o influenciador teria “ficado alterado” e passou a xingar os funcionários do shopping. “Eu vi a cara de vocês”, teria dito Natanael, durante a confusão.