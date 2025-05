Motorista preso por atingir militantes do MST em marcha disse à polícia que não percebeu atropelamento

Carro foi levado para o DHPP/Foto: Divulgação/Polícia Civil

O motorista apontado como autor do atropelamento de dois manifestantes durante uma marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi preso preventivamente na terça-feira (22), no Curado, em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 27 anos, se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda no feriado, mas foi liberado por não estar em flagrante.

No entanto, com a expedição do mandado, após o recesso, ele foi detido em casa, sem oferecer resistência.





Em depoimento, conforme a polícia, o suspeito confessou que dirigia o veículo no momento do atropelamento, mas alegou não ter percebido que havia atingido alguém.

“Ele afirma que o carro estava sendo danificado (durante a marcha) e que o avô, que estava no banco traseiro, começou a passar mal. Por isso, acelerou”, relatou o delegado Diego Jardim, responsável pela investigação.

“A versão, no entanto, não condiz com as imagens, que mostram uma pessoa sendo arrastada sobre o capô e depois atingida pelas rodas do carro.”





O caso segue sob investigação e ainda depende da análise de perícias técnicas, entre elas, a velocidade do veículo, as lesões nas vítimas e os danos no carro.

Segundo o delegado, não há indícios até o momento de que o crime tenha motivação político-partidária.

“O que conseguimos identificar é uma atitude inconsequente e impulsiva, não uma ação premeditada contra o movimento”, afirmou.





A operação prendeu o motorista contou com equipes do DHPP, da Força-Tarefa de Homicídios e do Departamento de Apuração de Crimes contra a Pessoa (DAPP).

A Polícia Civil localizou o EcoSport branco envolvido no atropelamento estacionado próximo à casa do suspeito. O veículo apresentava avarias compatíveis com o impacto descrito pelas testemunhas.





O motorista será indiciado por tentativa de homicídio e omissão de socorro.

A investigação ainda ouvirá novas testemunhas, incluindo agentes de trânsito e policiais militares que acompanhavam a marcha.

A defesa do motorista informou, por meio de nota, que "após a análise dos elementos colhidos até o momento nos outos do inquérito policial, a defesa técnica entende pela evidente ausência de dolo por parte do investigado, bem como a presença de causas legais que excluem a licitude do fato, o que certamente será corroborado com a continuação da apuração policial amlejada".





Relembre o caso





O atropelamento aconteceu na manhã do dia 15 de abril, durante uma manifestação pacífica organizada pelo MST em defesa da Reforma Agrária e da Democracia.

A marcha, que contava com autorização da CTTU e da Polícia Militar, percorria a Avenida General San Martin, no bairro dos Torrões, Zona Oeste do Recife, quando o condutor do veículo tentou furar o bloqueio e avançou sobre os manifestantes.





Gideone Sinfrônio, integrante do acampamento do MST na comunidade de Barreirinha, em Goiana, foi a vítima mais gravemente ferida. Segundo relatos, duas rodas do veículo passaram sobre o seu abdômen. Ele permanece internado em estado grave. O outro homem atropelado não precisou ser internado.