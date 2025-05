Motorista de ônibus com 40 alunos se recusa a fazer teste do bafômetro e é autuado em Caruaru

Veículo estava com licenciamento atrasado desde 2010

Motorista confessou ter consumido bebida alcoólica/Foto: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou um motorista de ônibus que transportava 40 estudantes universitários que se recusou a fazer o teste do bafômetro. O caso aconteceu nesta quarta-feira (23) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.





Policiais realizavam uma ação de segurança viária, quando abordaram um ônibus que havia saído de Surubim com destino a Caruaru. Após verificação, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento atrasado desde 2010, o parabrisa estava trincado e o extintor vazio.





Os agentes solicitaram que o motorista fizesse o teste do bafômetro, mas ele se recusou e foi autuado com uma multa no valor de R$2.934,70. O motorista admitiu que havia consumido bebida alcoólica para celebrar o aniversário dele.





O ônibus foi recolhido ao pátio e os estudantes seguiram em outro veículo regularizado.





A Prefeitura de Surubim informou que a ônibus não faz parte da frota da gestão municipal.