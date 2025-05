Morre, aos 74 anos, o artista plástico recifense Eudes Mota

O sepultamento do artista será realizado no Cemitério Santo Amaro nesta terça-feira (15)

Artista era conhecido pela arte abstrata e geométrica/Foto: Reprodução/Instagram

O artista plástico recifense Eudes Mota faleceu aos 74 anos nesta segunda-feira (14). O velório ocorreu ainda na segunda, na Funerária Rosa Master, e o sepultamento está marcado para as 11h desta terça-feira (15), no Cemitério Santo Amaro, localizado na área central da capital. A causa da morte não foi divulgada.





Nascido em 6 de dezembro de 1951, Eudes iniciou sua trajetória artística na Escolinha de Arte do Recife, com apenas nove anos. Mais tarde, abriu ateliês em Olinda, São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, além de montar, nos anos 1980, uma oficina de madeira, onde aprimorou técnicas de manuseio de máquinas.





Em 1996, teve a oportunidade de expor suas obras nos Estados Unidos, por meio da Neuhoff Gallery, em Nova York, onde seus trabalhos permaneceram até 2002. Suas obras também foram exibidas em países como França, Espanha, Portugal e Chile.





Eudes Mota ficou conhecido por sua arte abstrata e geométrica, influenciada pela Escola de Bauhaus. Em 2009, foi diagnosticado com a Doença de Parkinson.





Em seu perfil no Instagram, a Galeria Amparo 60 lamentou a morte do artista: “Hoje o mundo da arte se despede do grande Eudes Mota, artista que transformou o cotidiano em geometria poética. Foi dele a exposição que, há mais de 25 anos, marcou a fundação da Galeria Amparo 60, ainda em sua primeira sede, em Olinda.”