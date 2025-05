Ministério da Educação diz que necessidade de manutenção das universidades é consequência de governos anteriores

Após reunião dos reitores das universidades federais em Pernambuco , que fizeram um alerta, nesta terça (15), sobre o corte dos repasses e falta de dinheiro para cumprir despesas, o Minstério da Educação (MEC) emitiu uma nota.Nela, diz que "a necessidade de manutenção da infraestrutura de universidades federais não é um desafio atual" e explica que se trata de uma consequência da "política implementada nos últimos anos, no período de 2016 a 2022, que reduziu drasticamente os valores para manutenção e investimentos nas instituições federais de ensino superior”.A nota diz ainda que: “As estruturas físicas foram se deteriorando, o que gerou um passivo que é objeto de atuação efetiva do governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), desde 2023. Nesse contexto, o MEC vem fazendo um esforço consistente para recuperar o orçamento das universidades federais. Esse esforço foi materializado nas suplementações ocorridas nos anos de 2023 e 2024”.