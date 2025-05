Manifestantes interditam trecho próximo ao TI Pelópidas Silveira, em Paulista

/Foto: Cortesia

Dezenas de populares interditam, no final da tarde desta segunda-feira (14), um trecho da PE-015 nas proximidades do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, no bairro Nobre, em Paulista, no Grande Recife.





Os manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram completamente a via e levaram cartazes pedindo por moradia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma fumaça preta tomando conta de parte da rua. Motoristas ficaram presos no trânsito.

A Polícia Militar enviou viaturas para o local e o Corpo de Bombeiros informou que deslocou uma viatura de combate ao incêndio para dar apoio.