Mais R$ 40 milhões foram movimentados pela organização criminosa que atuava em Porto de Galinhas

/Foto: Malu Mendes/ DP

Cerca de R$ 40 milhões foram movimentados em três anos pela organização criminosa Comando Litoral Sul alvo da operação deflagrada na manhã desta terça-feira (15). A ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) e realizada simultaneamente em 11 estados. O grupo lavava dinheiro do tráfico de drogas por meio de empresas de fachada nos setores de comércio, ensino e transporte.





A organização é apontada como responsável por tráfico interestadual de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. A base das operações era em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, com ramificações no Recife e Região Metropolitana.





De acordo com informações extraoficiais, o grupo comandava o tráfico de drogas no município de Ipojuca e tinha vínculos com o Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do país.





Prisões





Segundo o delegado Márcio Tenório, da Polícia Federal, 102 dos 109 mandados expedidos foram cumpridos. Ao todo, 53 pessoas foram presas preventivamente, entre homens e mulheres. Das prisões, 39 alvos estavam em liberdade e 14 já cumpriam pena no sistema prisional. Sete investigados continuam foragidos.





O principal líder foi preso na capital pernambucana, e outros chefes do tráfico foram capturados em pontos estratégicos de fronteira, como Guajará-Mirim (RO), Corumbá (MS) e Cascavel (PR), locais utilizados para o recebimento de drogas vindas da Bolívia e do Paraguai.





As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE e envolvem, além de Pernambuco, os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e Rondônia. Também foram autorizadas medidas assecuratórias contra os bens do grupo criminoso.