Mais de 200 quilos de entorpecentes foram apreendidos em abril em Pernambuco

Somente no mês de abril, mais de 200 quilos de entorpecentes foram apreendidos em operações integradas em Pernambuco. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Defesa Social (SDS).





As ações resultaram em 50 quilos de cocaína e 156 quilos de maconha retirados de circulação nas principais rodovias pernambucanas, além da erradicação de 45 mil pés da droga.





Na última segunda-feira (28) foram apreendidos 26 quilos de cocaína num ponto de bloqueio localizado nas proximidades do Projeto Senador Nilo Coelho, na zona rural de Petrolina, divisa com o estado da Bahia.





O ilícito estava sendo transportado num veículo Jeep Renegade, que também foi apreendido, bem como quatro aparelhos celulares; quatro documentos de identificação; dois cartões bancários e R$ 6 em espécie. O suspeito, um homem de 34 anos, foi detido e encaminhado à 12ª Denarc de Petrolina, para a adoção das medidas legais cabíveis.





As ações são realizadas pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), pelo 12° Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil, bem como pelas equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).





“Essa parceria é muito importante e vem trazendo resultados bastante expressivos para as forças de segurança como um todo”, pontuou o comandante da unidade especializada da PMPE, o tenente-coronel Alessandro Bezerra, acrescentando que o Bepi segue reforçando o patrulhamento em diversos pontos de bloqueio, inclusive nas divisas do Estado, garantindo uma maior tranquilidade aos cidadãos, bem como atuando na coibição do transporte de materiais ilícitos.