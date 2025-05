Mãe suspeita de matar bebê de 3 meses no Agreste de Pernambuco será encaminhada a hospital psiquiátrico

Para juiz, ficou constatado que a mulher não possui plena capacidade de compreensão da ilicitude do fato

Criança foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu./Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou em audiência de custódia que a mulher suspeita de matar a filha de 3 meses seja internada provisoriamente em um estabelecimento psiquiátrico para tratamento médico. Ela foi presa em flagrante em Tupanatinga , Agreste de Pernambuco, na última sexta-feira (18).





A mãe deverá ficar internada por 90 dias, prorrogável mediante avaliação médica e decisão judicial. Enquanto espera o encaminhamento, ela ficará recolhida na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Sertão pernambucano, em uma cela à parte.





Segundo a decisão do juiz Draulternani Melo Pantaleão, ficou constatado que a mulher não possui plena capacidade de compreensão da ilicitude do fato. "A manutenção da custódia em estabelecimento prisional se revela incompatível com o estado clínico da custodiada", diz.





O caso ocorreu na zona rural da cidade, no povoado do Campo. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para uma ocorrência envolvendo uma criança com lesão na cabeça.





A vítima chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher foi detida em casa.





A Polícia Civil de Pernambuco autuou a mulher em flagrante. O caso é investigado pela 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde, no Sertão.