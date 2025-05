Mãe é presa suspeita de matar bebê de 3 meses em Tupanatinga, Agreste de Pernambuco

Vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça e não resistiu

/Foto: Reprodução

Uma mãe foi presa em Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco, suspeita de matar a própria filha, de 3 meses, nessa sexta-feira (18).





O caso ocorreu na zona rural da cidade, no povoado do Campo. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência envolvendo uma criança com lesão na cabeça.





A vítima chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.





A mulher foi detida em casa e conduzida à delegacia pela Polícia Militar após receber atendimento médico.





“A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde, autuou a suspeita em flagrante delito. Após a aplicação das medidas administrativas, ela foi encaminhada para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento”, informou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).