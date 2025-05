Mãe e filho são resgatados de cárcere privado após denúncia de agressões no Recife

Vítimas foram levadas para Delegacia da Mulher/Foto: Alexandre Carvalho/A2img

Uma mulher e o filho dela, de 3 anos de idade, foram resgatados de um cárcere privado nesta quinta-feira (17) no bairro do Cabanga, Centro do Recife. Eles eram vítimas de violência física e psicológica do pai da criança e foram libertados por uma equipe do 16º Batalhão da Polícia Militar.





De acordo com a PM, a operação de resgate teve início ainda na quarta-feira (16), quando o efetivo ficou de guarda nas proximidades da residência, das 07h30 às 08h42, a fim de observar a dinâmica do local.





Nesta quinta, uma pessoa enviou à PM uma denúncia sobre situação, com pedido de ajuda, relatando gritos de socorro, ameaças de homicídio e suicídio, choros, tanto da criança quanto da mãe. A guarnição solicitou apoio da equipe do GATI do 16ºBPM, que encontrou o denunciante e as vítimas em estado de choque.





A mulher e o filho foram levados para a Delegacia da Mulher, onde iniciou-se todo o procedimento de acolhimento e transferência das vítimas para o abrigo temporário, onde ficarão até que os trâmites de transferência para outro estado (onde a vítima será recebida por seus familiares), sejam concluídos.





A ação contou com a participação da Patrulha Maria da Penha e do Grupo de Apoio Tático Itinerante do 16º BPM e da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH).