Linha Centro do Metrô volta a operar após pane elétrica e estações são reabertas

Metrô do Recife registrou pane/Foto: Arquivo

A Linha Centro do Metrô do Recife voltou a operar no início da tarde desta quinta (17), segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Uma pane elétrica, registrada por volta das 10h, deixou todas as estações sem funcionar.

Por nota, a CBTU Recife informou que a Linha Centro foi reaberta às 12h30, após a atuação da equipe de manutenção.

" Por volta das 10h houve um curto-circuito na subestação de energia da Estação Coqueiral, que causou baixa tensão de energia. O problema foi sanado e todas as estações reabertas", disse o comunicado.