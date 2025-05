Justiça manda soltar PM que matou ex-mulher dentro de boate em Jaboatão

Reprodução/PM é acusado de matar ex dentro de boate no Grande Recife





A Justiça de Pernambuco decidiu soltar, na segunda-feira (14), o cabo da Polícia Militar (PM) Lindinaldo Severino da Silva, de 40 anos, que é réu por matar a ex-mulher a tiros e tentar assassinar uma amiga dela dentro de uma boate em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O caso aconteceu em julho de 2024.





Na decisão, o juiz Otavio Ribeiro Pimentel, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), avaliou que já não haveria mais motivos para manter a prisão preventiva do PM. A liberdade provisória foi determinada após audiência de instrução.





A pedido do Ministério Público (MPPE), o magistrado também determinou que fosse instaurado incidente de sanidade mental já que Lindinaldo “narra momentos de esquecimento quanto aos acontecimentos no dia do crime”.





Pela decisão da Justiça, Lindinaldo está proibido de se aproximar, a menos de 300 metros, de testemunhas ou da vítima que sobreviveu. As medidas cautelares incluem ainda monitoramento eletrônico do réu, afastamento de suas funções profissionais e suspensão do porte de arma de fogo.





Feminicídio na boate





Lindinaldo, que chegou a ser detido em flagrante, estava preso há cerca de nove meses. Segundo a denúncia do MPPE, o PM deu quatro tiros na ex-mulher, Maria do Carmo de Oliveira, de 34 anos, na casa de festas Lounge Music, em Piedade, na madrugada de 28 de julho.





Eles foram casados por cerca de 14 anos, tiveram dois filhos e se separaram em dezembro de 2022. “Ocorre que o acusado nunca se conformou com o fim do relacionamento e há mais de um ano tentava reatar a união, sem êxito, já tendo proferido ameaças de morte contra sua ex-companheira”, relata o MPPE, na denúncia.





De acordo com a promotoria, Lindinaldo conseguiu entrar armado na boate após se apresentar como policial militar. Em seguida, o réu subiu até a área do open bar, abordou Maria do Carmo e começou a discutir com ela.





Usando a pistola .380 da corporação, o PM baleou a vítima no tórax, nas nádegas e nos membros inferiores. Gravemente ferida, Maria do Carmo chegou a ser levada para o Hospital Jaboatão Prazeres, mas morreu na manhã seguinte. Segundo a perícia, a causa da morte foi hemorragia.





Após atingir a ex-mulher, Lindinaldo ainda apontou a pistola para uma amiga dela, segundo a promotoria. A arma, no entanto, “pinou” e a vítima conseguiu fugir para um banheiro.





Desarmado pelos frequentadores da boate, o PM foi espancado e recebeu atendimento no Hospital da Restauração. Para o MPPE, Lindinaldo teria cometido o crime por razões de gênero, por motivo torpe, sem chance de defesa para as vítimas e por meio que resultou em perigo comum para outras pessoas.