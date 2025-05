Justiça de Pernambuco contará com IA para auxiliar nos processos

Em entrevista ao Diariocast com Rhaldney Santos, o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, detalhou o uso da nova ferramenta.

/Marina Torres/DP





O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) passará a utilizar a Inteligência Artificial como apoio na tramitação de processos ainda em andamento. A ferramenta, batizada de “Maya”, auxiliará os juízes de todo o estado por meio de comandos específicos dados pelos magistrados para a resolução de casos que estão parados na Justiça pernambucana. O presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, explicou o funcionamento da IA em entrevista ao Diariocast com Rhaldney Santos.





“A inteligência artificial é um robô que nos obedece. Eu pensava que ela tinha autonomia para tomar decisões, mas não tem. Precisamos dizer exatamente o que ela deve fazer. Maya é um robô que lê o processo inteiro, mas executa o que o juiz determina. Assim surgem os ‘prompts’, que são as ordens dadas ao robô. Até mesmo o tamanho da letra, o espaçamento… tudo precisa ser informado”, afirmou.





Esta não é a primeira vez que o presidente do TJPE comenta sobre o uso da IA no Judiciário estadual. Ele já havia declarado que o objetivo é “desafogar” o acúmulo de processos por meio de uma tecnologia capaz de apoiar os juízes na elaboração de despachos. Ricardo Paes Barreto também destacou que o TJPE conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que aprovou um empréstimo de R$ 200 milhões para a implementação da inteligência artificial.





Segundo o presidente, cada unidade judiciária em Pernambuco lida, em média, com 3 mil processos sob responsabilidade de apenas um juiz. “Precisamos de uma válvula de escape, assim como outros setores já utilizam a inteligência artificial. Bancos usam, empresas privadas usam, e nós também precisamos usar. Mas com cuidado e zelo, lembrando sempre que o sentimento é algo exclusivo do ser humano”, ressaltou.





A tecnologia já foi utilizada com sucesso pelo desembargador Alexandre Freire Pimentel, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que conseguiu zerar o acervo de seu gabinete em 2023 com o auxílio da IA.