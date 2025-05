Interdição na BR-101 para retirada de antiga passarela muda rotas de ônibus

ônibus terão roteiros alterados/Foto: Arquivo

A BR-101 será interditada, nos dois sentidos, para a remoção de uma antiga passarela, no Ibura, na Zona Sul do Recife.

O serviço ocorre nos dias 30 de abril e 1º de maio, da 0h às 6h.

Diante disso, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciou, nesta terça (29), que vai adotar um esquema especial nas rotas de ônibus.

Ainda segundo o consórcio, no período da interdição, será realizado desvio do tráfego na Avenida Dois Rios, em dois pontos da BR-101;

No sentido Recife/Jaboatão, será no cruzamento da rodovia com a Avenida Dois Rios.

No sentido Jaboatão/Recife, o desvio do trânsito será no retorno que fica perto do cruzamento com a Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano, nas proximidades do acesso às URs-05, UR-06 e UR-11.

O que muda





O consórcio informou que a linha 146 – UR-11 (BACURAU) deixará de circular, nos dois sentidos, por um trecho de 1,5 km da BR-101 (por sentido).

Esse trecho fica entre os cruzamentos da BR com a Avenida Rios e a Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano.

Os coletivos vão fazer o desvio pela ladeira da COHAB e bairro UR-01, nos dois sentidos.

Já a linha 216 – TI Barro / TI Cajueiro Seco, caso seja necessário alterar o itinerário em alguma das viagens (no início e/ou final de operação), realizará o desvio pelo Jordão Baixo.





Caso também haja necessidade de desvio das linhas abaixo relacionadas, em alguma viagem (no início e/ou final de operação), a alteração do percurso também deverá ser pela ladeira da COHAB e o bairro UR-01, nos dois sentidos.





135: UR-10 / TI TANCREDO NEVES





136: UR-05 / TI TANCREDO NEVES





138: ZUMBI DO PACHECO / TI TANCREDO NEVES (nas viagens VIA UR-04, o itinerário nos dois sentidos da viagem normalmente já é pela ladeira da COHAB / bairro UR-01)





143: UR-06 / TI TANCREDO NEVES (no sentido UR 06 / TI Tancredo Neves, o itinerário normal já é pelo bairro UR-01 e ladeira da COHAB)





4137: UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)