Instituições de Ensino Superior realizam Feira de Trabalhabilidade com foco em emprego, estágio e qualificação profissional

Com o objetivo de impulsionar a empregabilidade e oferecer novas oportunidades à população, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista, juntamente com as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho), realiza a Feira de Trabalhabilidade de 5 a 7 de maio. O evento será realizado nos turnos da manhã, tarde e noite, nas unidades das Instituições de Ensino Superior (IES), e é gratuito e aberto ao público.

Durante os três dias, a programação inclui palestras, oficinas, capacitações, consultoria de carreira, orientação para entrevistas, elaboração de currículos e network profissional. Além disso, a feira contará com stands de empresas parceiras que receberão currículos no local, além da possibilidade de cadastro direto na plataforma Peixe30. A rede social voltada à empregabilidade já reúne mais de seis mil vagas de emprego cadastradas.

Entre as empresas que estarão expondo durante a feira estão a Clínica ODONTOCAPE, Wizard By Pearson, Lift Academia, Auto Parvi, Qualiport, entre outras parceiras da iniciativa.

“A Feira foi pensada para aproximar as demandas do mercado da qualificação profissional dos nossos estudantes e da população em geral. Nossas instituições têm intensificado parcerias com o propósito de ampliar as oportunidades de inserção no mercado. Um dos destaques é o suporte oferecido pelo nosso Núcleo de Trabalhabilidade, com orientação personalizada para criação de currículos e preparação para entrevistas”, ressalta Simone Bérgamo, diretora acadêmica da Ser Educacional (SEER3).

Para participar do evento, não é necessário realizar inscrição prévia. Os interessados podem comparecer diretamente às unidades participantes nos horários do evento. A programação completa pode ser consultada por meio do WhatsApp do Núcleo de Trabalhabilidade: (81) 3412-6237.

Horários e datas:

UNINASSAU Olinda: 07/05 - manhã, das 9h às 12h - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada;

UNINASSAU Paulista: 06/05 - noite, das 18h30 às 21h - Av. Sen. Salgado Filho, s/n - Centro;

UNINASSAU Costa Dourada: 06/07 - manhã, tarde e noite, das 8h às 12h e das 14 às 21h - PE-060 - Rosário, Cabo de Santo Agostinho;

UNINASSAU Recife

Unidade Caxangá 05/05 - manhã e noite, das - Av. Joaquim Ribeiro, 1080 - Recife;

Unidade Graças: 07/05, das 8h às 12h e das 14 às 21h - manhã, tarde e noite - Bloco C, Rua Joaquim Nabuco, 778 - Madalena, Recife;

Unidade Boa Viagem: 06/05 - manhã e noite, das 8h às 12h e das 18h às 21h - Rua Jonathas de Vasconcelos, 316 - Recife.