IMIP alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da meningite

A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal

O Dia Mundial da Meningite é celebrado nesta quinta-feira (24) e alerta a população sobre a doença que pode levar a sequelas permanentes e até à morte. A pediatra do IMIP, Rhaissa Araújo, reforça a importância da prevenção e da busca imediata por atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas.





"Manter o calendário vacinal atualizado é essencial para proteger as crianças e os adolescentes contra essa doença tão grave. A vacinação adequada desde os primeiros meses de vida pode evitar internações, sequelas e mortes", pontua. Entre os sintomas mais comuns, estão a febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos, sensibilidade à luz, sonolência, irritabilidade e, em casos mais graves, convulsões. Em bebês, os sinais podem ser ainda mais sutis, como choro persistente, moleira tensa, recusa alimentar e prostração.





A pediatra do IMIP destaca que a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser causada por vírus, bactérias e, mais raramente, por fungos. "Os tipos mais preocupantes são as meningites bacterianas, especialmente as causadas por meningococo, pneumococo e Haemophilus influenzae tipo b, por sua gravidade e rápida evolução", explica Dra. Rhaissa.





Neste Dia da Meningite, o alerta é claro: informação, prevenção e cuidado salvam vidas. E o IMIP segue comprometido com a formação de profissionais atentos à escuta qualificada e à promoção da saúde desde os primeiros anos de vida.