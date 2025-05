Idoso é preso ao tentar trancar e abusar de adolescente em banheiro de loja em Caruaru

O suspeito passou por duas delegacias até ser autuado em flagrante/Foto: Reprodução/SDS

Um idoso de 71 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (16) suspeito de tentar abusar sexualmente de um adolesente de 13 anos dentro de um estabelecimento comercial em Caruaru, no Agreste. O caso aconteceu na Rua Vigário Freire, no Centro da cidade.

O suspeito foi identificado como José Bianor dos Santos e é natural da cidade de Vertentes. De acordo com o relato do adolescente, o homem estava no banheiro da loja quando tentou passar as mãos nas partes íntimas dele e trancá-lo em uma das cabines.





José Bianor foi detido por populares dentro de uma loja e a polícia para que o idoso fosse conduzido a uma delegacia. Testemunhas alegaram que o suspeito é conhecido na região por aliciar crianças com doces para praticar crimes do tipo.





Na ocasião, José Bianor foi encaminhado para diferentes delegacias até que fosse direcionado para a Delegacia de Plantão, onde foi autuado em flagrante. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como estupro de vulnerável.