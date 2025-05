Idosa morre e cinco pessoas ficam feridas em colisão na BR-232, no Sertão de Pernambuco

Idosa de 72 anos morreu após a colisão./Foto: Reprodução/Polícia Rodoviária Federal

Uma idosa morreu e cinco pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na BR-232 em Arcoverde, Sertão de Pernambuco, no sábado (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um dos carros tenha entrado na contramão.





No carro que teria causado o sinistro, um Chevrolet Corsa, três pessoas ficaram feridas. No outro veículo, Volkswagen Virtus, uma idosa de 72 anos faleceu e duas pessoas ficaram feridas.





O motorista do Corsa realizou teste do bafômetro, que não identificou ingestão de álcool. A condutora do outro automóvel foi levada ao hospital e não passou por teste do bafômetro.





Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.