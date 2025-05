Homens armados rendem funcionários e assaltam unidade da Compesa; parte do Cabo e Ipojuca está sem água

O crime prejudicou o abastecimento em Ipojuca e no Cabo/Foto: Divulgação/Compesa

Homens armados e encapuzados renderam um vigilante e um operador que atuam na Estação Elevatória de Bita (sistema de bombeamento), em Ipojuca, no Grande Recife, na noite desta quarta-feira (16). Os criminosos depredaram parte da estrutura física da unidade, danificaram equipamentos, roubaram toda a fiação e componentes elétricos. Com isso, o abastecimento de água ficou comprometido em locais de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho.





A Compesa explicou que as barragens de Bita e Utinga compõem o Sistema Suape. Em razão do furto, apenas Utinga está em operação, o que reduz a produção deste sistema. Estão com o abastecimento suspenso as seguintes localidades: Nossa Senhora do Ó, Gaibu, praia de Suape, Vila Nazaré, Ipojuca (área plana), Muro Alto, Porto de Galinhas e distrito industrial de Suape.





Mesmo com reforço na segurança por meio de segurança armada, instalação de câmeras de vídeo e concertinas, os criminosos conseguiram entrar na estação. A Compesa informou que, para evitar novos furtos, vai trocar toda a fiação elétrica em cobre por alumínio, sem valor comercial.





Os técnicos da Compesa estão realizando o levantamento dos danos provocados à unidade de Bita para a reposição dos itens subtraídos. A Compesa frisou que “todos os esforços serão empreendidos pelos técnicos da Compesa para o restabelecimento da operação da unidade de Bita com a maior brevidade possível.”.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como roubo em estabelecimento comercial ou de serviços. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.