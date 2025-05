Homem morre em briga no estacionamento do Carrefour em Boa Viagem

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (25) em uma oficina localizada no prédio do Carrefour

Vítima foi socorrida por outros funcionários/Foto: Reprodução/Instagram

Uma briga entre dois funcionários de uma oficina de carros localizada no estacionamento do Carrefour de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, terminou com um morto na tarde desta sexta-feira (25). Um dos envolvidos na briga teria atingido o colega com um golpe com objeto perfurante no momento da discussão.





Até o momento, a motivação da briga não foi divulgada. A vítima foi identificada como Clédenor Albuquerque Valcácio e ele teria sido atingido com uma chave de fenda. O caso foi registrado por pessoas que passavam pelo local e mostram o funcionário atingido no pescoço deitado no chão próximo a um dos carros em manutenção. Um terceiro trabalhador está perto dele tentando prestar ajuda.





Ao fundo, uma mulher pede para que uma pessoa se aproxime da vítima para verificar o sangramento. Em outro registro, a vítima aparece sendo levada para dentro de um carro, que seguiu para o Hospital Alfa, no mesmo bairro.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e informou que o trabalhador chegou sem vida na unidade hospitalar Diligências foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, mas, até o momento, ele não foi encontrado.

O Diario de Pernmabuco entrou em contato com o Carrefour e aguarda retorno.