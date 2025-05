Homem é preso por agressão domestica, tráfico de drogas e posse ilegal de armas

/Polícia Militar de Pernambuco

Homem é preso por policiais militares do nono Batalhão da Polícia Militar após denúncia de violência doméstica, nesta segunda-feira (28), no município de Garanhuns, agreste do Estado de Pernambuco. O suspeito ainda tinha envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ao chegar na casa da vítima, o efetivo se deparou com a mulher machucada, com arranhões e hematomas pelo corpo, que segundo ela, tinham sido feitas pelo próprio marido, um homem apontado como responsável por tráfico e homicídios na região. De acordo com a vítima, o agressor teria enterrado uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38. Além das armas de fogo, o efetivo encontrou no esconderijo duas balanças de precisão, 4 mil microtubos de 0,5ml e mil invólucros, material usado para embalar drogas, 27g de cocaína, 7g de maconha, 27 munições calibre .38, duas munições calibre 12 e uma munição .32, 1.200 adesivos para etiquetagem e uma calculadora. O envolvido, juntamente com o material apreendido, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para adesão das medidas cabíveis no caso.