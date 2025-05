Homem é preso por agredir filho autista em Serra Talhada

A vítima, de apenas seis anos, apresentava inchaço no rosto e hematomas no pescoço

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por espancar o próprio filho, uma criança autista de seis anos, em Serra Talhada, no Sertão pernambucano. O caso aconteceu na noite desta quinta (24).





Como aconteceu





Segundo informações extraoficiais, o homem teria cometido a agressão porque o garoto se recusou a comer e queria usar o celular. A mãe, responsável pela denúncia à polícia, contou que a criança estava com inchaço no rosto e hematomas no pescoço, marcas das agressões.





Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou o registro do caso como lesão corporal por violência doméstica, através da 177ª Delegacia de Serra Talhada.

Ainda segundo a corporação, após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.