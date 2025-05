Homem é preso em flagrante por suspeita de cortar cabeça de animal e beber sangue

As investigações começaram após a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostravam cenas de extrema violência

/Foto: Divulgação

Dois homens foram autuados em flagrante nesta terça-feira (29) por policiais civis da 44ª Delegacia de Goiana, sob coordenação do delegado Felipe Pinheiro. Um deles, Eliel Marinho da Silva, conhecido como "Cobra", foi preso por maus-tratos contra animal silvestre e posse irregular de arma de fogo. O segundo envolvido, Wallasse (sobrenome não informado), foi detido por receptação de arma, sendo liberado após pagamento de fiança.





As investigações começaram após a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostravam cenas de extrema violência contra uma coruja, espécie protegida por lei. Nas imagens, "Cobra" aparece torturando, decapitando e ingerindo o sangue do animal. O conteúdo gerou ampla comoção e revolta, o que levou à rápida atuação da polícia.





Durante diligência no bairro Portelinha, os agentes localizaram o suspeito em sua residência. No local, foram encontrados o corpo da coruja, a faca usada no crime, uma espingarda calibre .28 e munições de calibres .32 e .38. Eliel confessou o crime e revelou que havia repassado um revólver calibre .38 a Wallasse.





Em operação complementar, a equipe localizou Wallasse em seu trabalho. Ele admitiu estar com a arma e levou os policiais até sua casa, onde o revólver foi apreendido.





Eliel Marinho da Silva permanece detido e será apresentado em audiência de custódia. O delegado Felipe Pinheiro reforçou que práticas de crueldade contra animais são crimes graves e que o compartilhamento de conteúdos como o do caso em questão não apenas choca, como também pode acelerar as investigações. "A pronta resposta só foi possível graças à colaboração da população e ao trabalho dedicado da equipe da 44ª DP", afirmou.