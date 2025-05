Homem é preso com 26kg de cocaína, carro e celulares roubados em Petrolina

A ação faz parte da Operação de Combate às Mortes Violentas Intencionais (MVI)/Divulgação/PMPE

Um homem foi preso em Petrolina, no Sertão do Pernambuco, com 26 invólucros de cocaína, totalizando 26,22kg da droga, um carro modelo Jeep Renegade e quatro aparelhos celulares, em ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil de Pernambuco, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (28).





Na ação, que faz parte da Operação de Combate às Mortes Violentas Intencionais (MVI), ainda foram apreendidos quatro documentos de identificação, dois cartões bancários e R$ 6 em espécie.





O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em Petrolina, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.