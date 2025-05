Homem é morto a golpes de serra elétrica no meio da rua em Petrolina

/Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

Um homem de 39 anos morreu após ser agredido com golpes de serra elétrica em via pública, na localidade de Projeto Senador Nilo Coelho, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu no último sábado (27).





O principal suspeito do crime, identificado como Valdemar Delmondes Lopes da Silva, de 47 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).





Como aconteceu





Segundo informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a motivação do crime foi um desentendimento entre a vítima, Daniel Gomes da Silva, de 39 anos, e Valdemar.





Informações extraoficiais dão conta de que eles teriam se ameaçado enquanto consumiam bebidas alcoólicas. Pouco tempo depois, Valdemar voltou e atacou Daniel utilizando uma serra elétrica, no meio da rua. A vítima morreu no local, sem receber socorro.





O corpo de Daniel foi encontrado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) sem vida e com os ferimentos causados por uma motosserra. Valdemar tentou fugir, mas foi localizado pelos PMs e foi encaminhado à Polícia Civil.





A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como homicídio consumado, através da 214ª Delegacia de Petrolina. As investigações devem seguir até a elucidação do caso.