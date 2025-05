Gravatá recebe cozinha comunitária do governo do estado

Município agora conta com dois equipamentos deste tipo, que fazem parte do Programa Bom Prato

/Foto: Janaína Pepeu/Secom

A cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, recebeu uma cozinha comunitária que integra o Programa Bom Prato, iniciativa do Governo do Estado, nesta terça-feira (22). Com isso, a gestão destaca que já foram construídas 196 cozinhas em Pernambuco.





A Cozinha Comunitária Dom Bosco vai servir 200 refeições diárias para pessoas em situação de vulnerabilidade da região, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), e em parceria com a Prefeitura de Gravatá.





Os equipamentos são operados pelas prefeituras municipais, com apoio técnico da Secretaria Executiva de Combate à Fome (SECOF/SAS). As pessoas são referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou seja, são as mais vulneráveis de cada região que recebem essas comidas e todo o apoio técnico psicossocial”, destacou o secretário da SAS-PE, Carlos Braga.





Segundo a gestão, o programa já distribuiu mais de 12,9 milhões de refeições em todo o estado desde 2023.





"Eu estou muito feliz de estar aqui em Gravatá, no meu Agreste, para ajudar a matar a fome de quem tem. Hoje a gente inaugura a cozinha comunitária de número 196, a segunda de Gravatá. Estamos aqui para cuidar de gente, e o melhor de tudo é aquecer o coração das pessoas que não sabiam o que iam comer na próxima refeição. Aqui teremos 200 pessoas beneficiadas, que se somam a mais de 400 que já estão sendo servidas pela outra cozinha comunitária do município por meio do Programa Bom Prato”, celebrou a governadora Raquel Lyra, que conheceu as instalações da unidade, descerrou a placa de inauguração e conversou com funcionários e as famílias beneficiárias.





A nova unidade em Gravatá homenageia João Bosco, conhecido como "Pai e Mestre da Juventude" por seu trabalho com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de almoço às 12h, e conta com uma equipe composta por coordenador, nutricionista, cozinheira, auxiliar de cozinha, copeira e profissional de serviços gerais.





“Essa cozinha é uma verdadeira bênção e traz vida com qualidade. Quando você oferece uma alimentação nutritiva, a população que vive uma situação de carência alimentar vai encontrar um suporte para resgatar, ainda mais, sua dignidade, podendo viver a vida com qualidade e com respeito. E é esse o caminho que queremos continuar seguindo. Parabenizo a governadora Raquel Lyra por todo esse trabalho que vem sendo realizado pelo Estado inteiro”, ressaltou o prefeito de Gravatá, Padre Joselito.





Cada cozinha recebe R$ 50 mil de investimento inicial para estruturação e equipamentos e mais R$ 20 mil mensais de repasse via cofinanciamento estadual para custeio. “Essa estrutura vai beneficiar a mim e a todos da comunidade. Eu tenho quatro filhos e a cozinha vai ajudar adultos e crianças”, disse Lucicleide Maria, 33 anos, que também está cadastrada no Programa Mães de Pernambuco.