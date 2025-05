Governo discute ações para fortalecer o combate à violência contra as mulheres e feminicídio

Encontro foi realizado no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE)/Foto: Divulgação/SDS-PE

A Secretaria de Defesa Social (SDS) reuniu, nesta quarta-feira (23), as forças policiais do Estado no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) para discutir novas estratégias de atuação a fim de reduzir os casos de violência contra mulher e feminicídio. Na ocasião foram apresentados os índices de violência contra as mulheres no primeiro trimestre de 2025.





“Infelizmente, esse é um dos problemas do nosso país, por isso essa luta diz respeito a todos nós. E, enquanto integrantes da segurança pública, de um governo feito por mulheres, seguimos empenhados em combater a violência contra as pernambucanas, em todos os níveis, pensando de forma conjunta em novas medidas efetivas para reverter esses números no Estado, como o aumento do número de Unidades Portáteis de Rastreamento (UPRs), além da ampliação do trabalho de articulação com a Secretaria da Mulher e o Judiciário”, pontuou a secretária Executiva, acrescentando que a SDS tem marcos relevantes nessa questão, como a resolução de quase 100% dos casos de feminicídios, índice que poucos estados alcançam.





O evento reuniu integrantes das Polícias Militar e Civil, incluindo delegados de diversas áreas integradas de segurança. Foram apresentadas as iniciativas em curso de combate à violência contra a mulher, como o Núcleo de Informações Estratégicas e Cumprimento de Ordens Judiciais (NIOJ) Maria da Penha, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).





O núcleo é executado em Caruaru em parceria com a Secretaria da Mulher municipal e de Pernambuco, além da própria PM. O objetivo principal é dar maior celeridade no cumprimento de mandados judiciais, especialmente medidas protetivas.





Outra iniciativa foi a ampliação, pela Patrulha Maria da Penha, para localizar e oferecer as UPRs à mulher cujo agressor faz uso de tornozeleira eletrônica. Esses aparelhos emitem um aviso sonoro e vibratório quando os agressores infringem a decisão judicial que determina que devam manter uma distância mínima das vítimas.





“Atuamos com a Patrulha Maria da Penha não apenas visitando as mulheres que possuem medidas protetivas, mas também realizamos trabalhos de prevenção em escolas, empresas e outros locais, inclusive direcionados aos próprios homens, conscientizando de que a violência contra a mulher não pode existir no estado de Pernambuco”, explicou a diretora de Articulação Social e Direitos Humanos da PM, coronel Cristiane Vieira.





A gestora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL) da Polícia Civil, delegada Bruna Falcão, ressaltou a importância do encontro das forças de segurança para discutir a questão. “Nos debruçamos sobre os episódios de violência contra a mulher ocorridos no Estado, notadamente os casos mais graves, de feminicídios tentados e consumados, para avaliar individualmente o contexto de cada um dos casos e, a partir daí, traçar novas estratégias de combate a essa violência, por meio da integração entre as Operativas da SDS, em parceria com outros órgãos estaduais e da Rede de Enfrentamento de Violência contra a Mulher, com objetivo de evitar que novos casos ocorram”, afirmou a delegada.

Feminicídio em Pernambuco





Pernambuco foi o estado do Nordeste que mais registrou casos de feminicídio em 2024, segundo a Rede de Observatórios da Segurança. Ao todo, foram 167 casos de feminicídio, transfeminicídio e homicídio. Foram analisados dados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.





O novo boletim Elas vivem: um caminho de luta ainda revelou que Pernambuco registrou um total de 312 crimes violentos contra mulheres no ano passado. A redução foi de 2,2% nos casos em relação a 2023. No ranking de todos os estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança, Pernambuco fica em segundo lugar, atrás apenas de São Paulo.