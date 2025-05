Governo assina ordem de serviço para obras no prédio do Liceu de Artes e Ofícios

O projeto será executado pela Unicap/Foto: Janaína Pepeu/Secom

A ordem de serviço para a execução das obras de restauração do prédio do Liceu de Artes e Ofícios, no Centro do Recife, foi assinada nesta segunda-feira (28) pelo Governo do Estado. Serão aplicados cerca de R$ 23 milhões para fazer com que o espaço vire um centro voltado à formação de estudantes e professores.





A restauração será feita em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e abrange o prédio tombado, a reforma do anexo e a modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias. Segundo a gestão, as características arquitetônicas originais serão preservadas e haverá adaptação às normas de segurança, acessibilidade e funcionalidade exigidas para uma instituição educacional contemporânea. O prazo para a conclusão do prédio é de até 18 meses.





O projeto será executado pela Unicap, enquanto a gestão e o acompanhamento das obras ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Educação, garantindo a efetividade das ações e a aderência às diretrizes estabelecidas.





"Esse equipamento estava totalmente sem uso e agora volta a ter vida. São cerca de R$ 23 milhões investidos para que o antigo Liceu siga um novo caminho como escola técnica voltada para a formação de profissionais do futuro. Essa unidade vai se compor a uma rede que será fortalecida com o nosso governo para permitir aos nossos jovens o direito de sonhar. Estamos resgatando a nossa história e devolvendo espaços importantes para a população, como também o prédio do Diario de Pernambuco, a Fábrica Tacaruna, a Matriz de Santo Antônio, o Mosteiro de São Bento, o Cinema São Luiz, entre outros”, destacou a governadora Raquel Lyra.





De acordo com o secretário de Educação, Gilson Monteiro, a restauração representa a preservação do patrimônio e a transformação do local em um ambiente de oportunidades para os estudantes pernambucanos. "Estamos não só dando uma nova conotação a um prédio histórico, que precisa ser valorizado e respeitado, mas também trazemos inovação e economia criativa para dentro do processo na condição de escola técnica, pensando nos nossos estudantes e no crescimento", afirmou o secretário.





“É também uma aposta no futuro. Nós não vamos só fazer um restauro, não vai ser uma 'escola museu', num prédio antigo de artes e ofícios, vamos pensar nas profissões do futuro. Então é um patrimônio histórico material que vai cuidar do patrimônio histórico imaterial, que é a nossa juventude. A memória e o futuro se abraçam num projeto como esse”, ressaltou o reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens.

Sobre o prédio





Com uma arquitetura elaborada e influenciada pelo neoclassicismo francês, o projeto arquitetônico foi atribuído à própria sociedade. O Liceu de Artes e Ofícios era visto como um modelo para a cidade do Recife. Situado na Praça da República, o edifício foi inaugurado em 1880 para abrigar a sede da Sociedade dos Artistas, Mecânicos e Liberais de Pernambuco.





Aproximadamente dez anos após sua fundação, a instituição ampliou suas atividades, passando a oferecer cursos de Geometria, Desenho, Arquitetura e Letras. Além de seu compromisso com a inovação, a educação e as artes, o Liceu também ofereceu, até a década de 1950, cursos de carpintaria, marcenaria, serralharia e tipografia. Em 1961, o prédio foi doado à Universidade Católica de Pernambuco