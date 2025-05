Fraude no INSS; operação cumpre 6 mandados de busca no Recife

A ação tem abrangência nacional e contou com a participação de cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta terça-feira (23) a Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos associativos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em Pernambuco, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos, todos na capital, Recife, em agências da Previdência e em residências de pessoas físicas. Não houve prisões no estado.





A ação tem abrangência nacional e contou com a participação de cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU. Ao todo, foram expedidos 211 mandados judiciais, entre eles ordens de busca e apreensão, sequestro de bens que ultrapassam R$ 1 bilhão e seis prisões temporárias, além do afastamento de seis servidores públicos. Os alvos estão distribuídos em 14 estados e no Distrito Federal.





As investigações revelam a existência de um esquema criminoso que, entre os anos de 2019 e 2024, teria lesado aposentados e pensionistas em R$ 6,3 bilhões com cobranças de mensalidades associativas não autorizadas. Os valores eram descontados diretamente dos benefícios pagos pelo INSS, sem o consentimento dos titulares.





Em Pernambuco, o foco da operação esteve em unidades do INSS na capital e em residências ligadas a suspeitos de envolvimento na fraude. Os materiais apreendidos serão analisados e enviados à Coordenação da Operação, em Brasília, para aprofundamento das investigações.





Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, a operação busca garantir a restituição dos valores aos prejudicados e responsabilizar os autores do esquema.





A CGU reforçou que continuará monitorando e fiscalizando os mecanismos de controle de descontos associativos no sistema previdenciário, com o objetivo de evitar novas fraudes e garantir os direitos dos beneficiários.





A Operação Sem Desconto lança luz sobre um problema que afeta diretamente a população mais vulnerável, especialmente os idosos, e reforça a importância da atuação conjunta dos órgãos de controle no combate à corrupção em todas as esferas do poder público.