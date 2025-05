Forças Armadas de Pernambuco e Piauí se reúnem para definir estratégias de segurança na divisa

Reunião definiu estratégias operacionais/Foto: Divulgação/SDS-PE

Representantes das Forças de Segurança de Pernambuco e do Piauí se reuniram nesta sexta-feira (25), em Araripina, no Sertão do Araripe, para discutir ações conjuntas de enfrentamento à criminalidade nas regiões de divisa. O encontro faz parte do programa Juntos pela Segurança, do Governo de Pernambuco, que promove operações integradas com estados vizinhos.





Durante o encontro, foram definidas estratégias operacionais que incluem o compartilhamento de informações de inteligência, investigações integradas e o reforço do policiamento ostensivo nas áreas de fronteira.





“Estamos institucionalizando essa parceria com o Piauí, como já fizemos com a Bahia, Paraíba e Ceará. A atuação conjunta fortalece o combate à criminalidade e proporciona mais segurança para as pessoas que vivem nas cidades de divisa”, destacou a secretária Executiva de Defesa Social de Pernambuco Dominique Castro. De acordo com a gestora, a presença coordenada das forças de segurança amplia os resultados para ambos os lados, gerando mais proteção à população.





O delegado Matheus Zanatta também ressaltou a importância da ação. “Essa iniciativa de Pernambuco, em convidar o Piauí para uma operação integrada, é um exemplo de compromisso com uma segurança pública mais técnica, eficiente e voltada para quem mais precisa: o cidadão”, afirmou.





A faixa de divisa entre os dois estados abrange 11 municípios, sendo cinco em Pernambuco e seis no Piauí. Em Pernambuco, a região é atendida por duas Áreas Integradas de Segurança (AIS 24 e 26), que incluem o 5º e o 7º Batalhão da PMPE e a 9ª Companhia Independente. Somente em 2024, já foram realizadas seis operações integradas por Pernambuco, sendo três com a Bahia, duas com a Paraíba e uma com o Ceará. As ações reforçam o patrulhamento nas divisas, com bloqueios, abordagens e policiamento intensificado.





A reunião foi coordenada pela secretária Executiva de Defesa Social de Pernambuco e pelo superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, delegado Matheus Zanatta. Estiveram presentes representantes das polícias Civil, Militar e Científica, além do Corpo de Bombeiros dos dois estados.