Três mulheres são mortas em apenas um fim de semana em Pernambuco

Somente no último final de semana, Pernambuco registrou três homicídios que vitimaram mulheres. Os casos aconteceram na Região Metropolitana e no Sertão. Além destas ocorrências, um homem foi preso suspeito de tentar invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la no município de São João, no Agreste.





A primeira vítima foi Ariely Maria da Silva Bezerra, de 25 anos, encontrada já sem vida dentro do apartamento onde morava em Arcoverde, no Sertão. As autoridades policiais ainda investigam a arma utilizada no crime. Familiares da vítima relataram que Ariely já havia registrado um Boletim de Ocorrência contra o ex-companheiro, principal suspeito do crime.





No Recife, no domingo (27), uma mulher identificada como Elisângela Borges da Silva, de 38 anos, foi morta com golpes de faca na Vila dos Milagres, no bairro do Barro, na Zona Oeste. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O companheiro dela é apontado como autor do crime, mas segue foragido.





Já em Olinda, uma mulher foi assassinada com um golpe de faca no peito pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes. A vítima se chamava Milena Mirela Maria de Santana e tinha 27 anos. O crime aconteceu na Rua João Ferreira da Silva, no bairro de Ouro Preto. O corpo da jovem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (ML) do Recife.





Além destas ocorrências, a Guarda Civil Municipal (GCM) de São João prendeu um homem suspeito de tentar invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la na madrugada deste domingo. O homem foi flagrado utilizando uma chave de fenda para tentar arrombar o portão da casa e foi levado à Delegacia Regional de Polícia, em Garanhuns.