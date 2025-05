Filhote de gato é resgatado dentro de congelador em São Caetano

O animal foi colocado no congelador pelos tutores/Foto: Reprodução/Instagram

Um caso de maus tratos a um filhote de um gato chamou a atenção dos moradores de São Caetano, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (27). O animal foi resgatado após ser colocado dentro de um congelador de uma geladeira. A situação chegou ao Disque Denúncia Agreste, que atuou no resgate do filhote.





As imagens divulgadas pelo pelo advogado animalista e vereador de Caruaru Anderson Correia mostram o momento em que bicho é trancado no congelador, onde havia latas de cerveja. Ele foi resgatado pelo advogado e adotado ainda no domingo.





Maltratar animais é crime no Brasil, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Para maus-tratos a cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco anos.





O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima destaca que a Teoria do Elo estabelece uma conexão entre a violência contra animais e contra os humanos. Estudos mostram que pessoas que cometem crueldade contra animais têm maior probabilidade de praticar crimes violentos, como abuso infantil e violência doméstica.





Como denunciar





As denúncias de maus tratos a animais podem ser feitas através de diferentes órgãos:





Polícia Civil: através do número (81) 9.9488-7366 (WhatsApp).

Polícia Militar: através do número 190

Ouvidoria do Ministério Público de Pernambuco pelo número (81) 3182-7000