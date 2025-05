FIEPE sedia evento que promete impulsionar a gestão e a lucratividade do setor de panificação

Pré-Jornada da Lucratividade reúne especialistas em gestão, vendas e inovação no dia 30 de abril, com foco no crescimento do setor

/Divulgação

A capital pernambucana recebe, no próximo dia 30 de abril, a Pré-Jornada da Lucratividade. O evento reúne empresários, gestores e profissionais da panificação em busca de soluções práticas para ampliar a eficiência e os resultados lucrativos de seus negócios. Com foco no desenvolvimento estratégico, o encontro traz uma programação intensa de palestras e momentos de troca entre participantes do setor.





A iniciativa faz parte de uma série de eventos presenciais realizados em diferentes estados do país e tem como objetivo oferecer ferramentas práticas e atualizadas para impulsionar a lucratividade das padarias brasileiras. Em Recife, o evento se direciona especialmente a empresários e profissionais da capital pernambucana, bem como de outros estados do Nordeste.





A programação inclui palestras com especialistas de diferentes áreas da panificação, como Carol Câmara, Márcio Rodrigues, Adailton Amâncio, Gabriela Câmara, Helen Monte e Dani Figueirôa, que apresentarão temas diretamente aplicáveis ao dia a dia das padarias — desde técnicas de vendas até o uso de inteligência artificial no setor financeiro.





“Recife foi escolhida por sua importância estratégica no setor panificador do Nordeste, onde há grande potencial de crescimento e um cenário favorável à inovação. A Pré-Jornada chega como uma oportunidade de transformação para o segmento local, alinhada aos desafios atuais do mercado”, destaca Carol Câmara, CEO da Sucesso na Padaria.





Além das palestras técnicas, o evento será também uma oportunidade para troca de experiências entre profissionais do setor, promovendo conexões estratégicas e o fortalecimento do mercado local. A participação é mediante inscrição, com vagas limitadas e podem ser feitas diretamente com o consultor André Augusto, pelo telefone: (11) 95843-0345. O evento será realizado na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), localizada na Avenida Cruz Cabugá, 767 – Santo Amaro, Recife – PE.