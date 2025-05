Fiéis do Grande Recife participam de missa memória do papa Francisco na Igreja Madre de Deus

Celebração contou com homenagem ao pontífice que marcou a Igreja Católica com discursos de respeito e caridade

Fiéis se reuniram na noite desta terça-feira (22), na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, para participar da Missa em Sufrágio do Papa Francisco, falecido aos 88 anos na madrugada de segunda-feira (21). A celebração foi presidida pelos bispos auxiliares da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra e Dom Nereudo Freire.





A missa foi realizada no contexto das Oitavas da Páscoa, período que se estende do Domingo da Ressurreição até o domingo seguinte, totalizando oito dias em que a celebração pascal é solenemente prolongada. A cerimônia contou com momentos de oração e homenagem ao pontífice, que marcou a história da Igreja Católica como o primeiro papa latino-americano e destacou-se pelo compromisso com a caridade, a defesa dos mais vulneráveis e a promoção do diálogo.





A Missa de Sufrágio tem como finalidade interceder pela alma dos falecidos. Dom Nereudo Freire ressaltou que a Igreja lamenta profundamente a perda do Papa Francisco, que direcionou a atenção da comunidade católica aos mais necessitados.





“Com o coração entristecido, partilhamos o sentimento de luto que invade toda a Igreja. Contudo, como filhos da luz e da ressurreição, sustentados pela fé no Cristo vivo, elevamos nossas preces a Deus com confiança. Perdemos um pastor, um homem de Deus que, com voz profética e coração de pai, nos guiou pelos caminhos da misericórdia, da justiça e da esperança. Francisco foi precioso para o nosso tempo com sua vida simples e profundamente evangélica. Reacendeu em nós o fervor missionário, despertou a consciência sobre o cuidado com os pobres e com a casa comum, e nos ensinou a viver a fé com humildade, ternura e coragem”, destacou o bispo.





Emocionados, os fiéis comentaram sobre o legado deixado por Francisco. “Não só para os católicos, o papa era um exemplo de tolerância, amor, paz e ensinamentos sobre como sermos melhores uns com os outros. Sua morte me pegou um pouco de surpresa, mas, por outro lado, representa o seu descanso. Fica apenas o medo de não haver outra pessoa que represente tudo o que ele significava”, relatou Júlia Carvalho, de 29 anos.





Gustavo Carvalho, 33 anos, integrante da Comunidade dos Viventes, também participou da celebração e afirmou que o pontífice reafirmou valores já presentes em sua fé.





“Para a nossa geração, ele foi o papa que mais acompanhamos. Foi uma experiência diferente, tanto pela proximidade quanto por tudo o que ele representou em termos de amor ao próximo, entrega e olhar caridoso para todos os povos. Para nós, que temos esse cuidado com os mais vulneráveis, foi algo muito marcante. Havia uma sintonia entre o que ele pregava e o que vivemos. Foi uma confirmação do nosso caminho”, afirmou.





O Papa Francisco faleceu na manhã de segunda-feira, 21 de abril de 2025, aos 88 anos, em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC) fulminante, seguido de colapso cardiocirculatório irreversível, conforme confirmou oficialmente o Vaticano.





Na véspera de sua morte, durante o Domingo de Páscoa, ele fez sua última aparição pública na sacada da Basílica de São Pedro, onde concedeu a bênção Urbi et Orbi. Apesar de visivelmente debilitado, mostrou serenidade e um leve sorriso.





O funeral está previsto para sábado (26), às 5h (horário de Brasília), na Praça de São Pedro. Os ritos fúnebres tiveram início com uma missa privada na capela da Casa Santa Marta.