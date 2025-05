Festa da Pitomba começa nesta quinta-feira (24), em Jaboatão; veja programação

Festa da Pitomba é realizada no bairro de Prazeres/Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A Festa da Pitomba 2025 início nesta quinta-feira (24) em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Serão cinco dias de festa em dois palcos (principal e housemix), montados no Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Prazeres. O evento receberá artistas locais e nacionais.





Os shows terão início às 19h, e ficarão por conta de Jeanny Cris, Mirela Santos, Fabinha Nunes, Telmo Santiago, Léo Hall, Rucca, Renan, Juarez, Cavalo Selvagem, Sanfona do Povo, Forró Quentinho e João Gomes.





Na sexta-feira (25), a festa será com Clara Sobral, Marcelo Pernambucano, Os Moreninhos com a participação de Rossi, Monike Carvalho, Sambagagem e Durval Lelys. No sábado (26), as atrações serão Maneva, Elvis, Wallace Sales, Lua, Jurema Fox com a Resenha da Juju e Edson Gomes.





Já no domingo (27), os shows serão de Forró de Balançar, Forró do Loirão, Rafa Pesadão, Allan Carlos, Emerson 7k e Michele Andrade. No último dia, segunda-feira (28), Os Tralhas, DJ Pierre, Marreta You Planeta, Lekinho Campos, Matheus Nocaute com a Banda D’Virote e Léo Santana, encerrarão o evento com grande estilo.





Polo alternativo





Na praça do viaduto Geraldo Melo (PECOM), também está montada uma estrutura que receberá artistas locais nesta sexta-feira (25), a partir das 19h, com as apresentações de Junior Kannibal, Elvis Root e The House 72. Os shows do sábado (26) ficarão por conta de Amocme, Manfarro e Sanity Destroyed. O encerramento acontecerá no domingo (27), e terá as apresentações das bandas Erupção do Rap, Matança e Saga HC.