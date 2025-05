Fernando de Noronha tem melhor índice de qualidade de vida em Pernambuco, diz pesquisa

O levantamento do Índice de Progresso Social (IPS) também apontou Recife como cidade pernambucana com mais qualidade de vida no continente, e Carnaubeira da Penha, no sertão, com pior indicativo no quesito

/Foto: Agência Brasil

O levantamento do Índice de Progresso Social (IPS) apontou Fernando de Noronha como a cidade com maior qualidade de Pernambuco. Recife, Olinda, Ingazeira e Caruaru completam, respectivamente, o top 5 dos municípios no Estado com maior IPS. Os dados são referentes ao ano de 2024.





Mesmo sendo um distrito estadual de Pernambuco (que conta com uma administração diferente, sem prefeitos e vereadores), Noronha, de população de apenas três mil habitantes, é considerado um município pernambucano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





O IPS é composto por dados socioambientais e de resultado, que mede se a infraestrutura e recursos das cidades estão trazendo resultados para suas populações.





Notas





O arquipélago lidera o cenário estadual com a nota de 65,02 de IPS, a maior do Estado. No continente, Recife ocupa a primeira posição, com pontuação de 63,73, seguido de Olinda (63,63), Ingazeira (62,88), Caruaru (62,75), e Carpina (62,73).

Ainda de acordo com o estudo, a capital pernambucana ocupa, nacionalmente, a 693° posição de IPS, entre os 5.570 municípios brasileiros avaliados.





Confira a lista das 10 cidades com maior IPS em Pernambuco, com suas respectivas notas:

Fernando de Noronha (65,02) Recife (63,73) Olinda (63,63) Ingazeira (62,88) Caruaru (62,75) Carpina (62,73) Paulista (62,71) Quixaba (62,58) Petrolina (62,50) Camocim de São Félix (62,47)

No outro extremo, a cidade de Carnaubeira da Penha obteve o pior desempenho em Pernambuco, com nota 47,17, e ocupando a 5.462ª posição no ranking nacional.





Os municípios de Paranatama, Jaqueira, Santa Filomena e Casinhas, também registraram pontuações abaixo dos 51 pontos (em uma escala de 0 a 100).

Metodologia





O progresso social é a “capacidade da sociedade em satisfazer as necessidades humanas básicas, estabelecer as estruturas que garantam qualidade de vida aos cidadãos e dar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial máximo”. A partir desse conceito, o Índice de Progresso Social (IPS) é formulado com base em quatro grandes princípios.





Princípios do IPS





Indicadores exclusivamente sociais e ambientais:

O objetivo do IPS é medir o progresso socioambiental diretamente, sem a inclusão de indicadores econômicos.





Foco nos resultados:

O IPS deve medir os resultados que são importantes para a vida das pessoas (outcomes), não os investimentos ou esforços realizados (inputs).





Orientador para políticas públicas e investimentos sociais privados:

O IPS é utilizado como uma ferramenta prática para ajudar dirigentes públicos, líderes empresariais e da sociedade civil no planejamento, implementação e avaliação de políticas e programas filantrópicos que acelerem o progresso social.





Relevância:

O objetivo do IPS é medir o progresso socioambiental de forma holística e abrangente, englobando todas as regiões geográficas como países, estados, municípios e até distritos e comunidades dentro dos municípios.





Dimensões





O IPS é constituído por três dimensões, sendo cada uma delas dividida em quatro componentes. As dimensões abrangidas pelo IPS são:





Necessidades Humanas Básicas:

Um país, estado e ou município possui condições de garantir as necessidades humanas mais básicas para a sua população?





Fundamentos do Bem-estar:

Existem elementos vitais que garantam às pessoas e comunidades a chance de prover e manter o seu bem-estar?





Oportunidades:

Há na sociedade oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu pleno potencial?





A primeira dimensão (Necessidades Humanas Básicas) avalia se um país e ou região tem condições de prover as necessidades essenciais de sua população. Essa dimensão mede se as pessoas têm comida suficiente, se estão recebendo cuidados médicos básicos, se possuem acesso à água potável, se têm acesso adequado à habitação com serviços básicos e se estão seguras e protegidas.





A segunda dimensão (Fundamentos do Bem-estar) mede se uma população possui acesso à educação básica de qualidade e à comunicação e se tem condições de viver com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Essa dimensão também avalia se a sociedade consegue viver de forma ambientalmente sustentável e se está garantindo a existência dos recursos naturais (floresta, água) para as gerações futuras.





A terceira dimensão (Oportunidades) mede o grau em que uma sociedade é livre de restrições sobre os seus próprios direitos e os seus indivíduos são capazes de tomar suas próprias decisões e se existem preconceitos e hostilidades que impedem os indivíduos de atingirem pleno potencial.





Componentes e Indicadores





Para calcular o IPS Brasil 2024, utilizamos um total de 53 indicadores. Todos esses indicadores são provenientes de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, tais como o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de formações sobre o Saneamento (SNIS), Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, entre outras.





Ser social ou ambiental;





Medir resultado;





Ter uma fonte confiável e pública (dados secundários);





Ser um dado recente (no máximo 5 anos);





A metodologia do Índice de Progresso Social está estruturada em três dimensões e os 12 componentes. Cada um dos componentes abrange de 3 até 6 indicadores. A metodologia utiliza das ferramentas de Alpha de Cronbach e KMO (Kaiser–Meyer–Olkin), para estimar a confiabilidade e consistência dos dados. Os dados são então ajustados e normalizados, para serem comparáveis entre si.