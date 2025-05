Feirante é amarrado após dar facada em colega em Olinda

/Reprodução





Um comerciante de 23 anos foi preso em flagrante após esfaquear um colega na Feira de Rio Doce, em Olinda, no Grande Recife, na manhã de sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito acabou detido e amarrado com uma corda ainda antes da chegada da viatura. Um comerciante de 23 anos foi preso em flagrante após esfaquear um colega na Feira de Rio Doce, em Olinda, no Grande Recife, na manhã de sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito acabou detido e amarrado com uma corda ainda antes da chegada da viatura.





O caso aconteceu na Rua Maestro Nelson Ferreira, local da feira livre, por volta das 10h30. Com ferimentos no braços e nas costas, a vítima precisou ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.





A tentativa de homicídio teria acontecido após uma discussão entre os dois. Segundo testemunhas, o suspeito estava se relacionando com a enteada do outro comerciante.





Na delegacia, uma feirante declarou que ele trabalhava como ajudante na barraca de frutas e verduras dela. O homem teria passado a madrugada anterior bebendo, de acordo com o depoimento.





O suspeito teria chegado à feira por volta das 8h, ajudou a varrer a banca e foi tomar um caldo, em um bar perto da barraca do outro comerciante, em seguida. As versões do que aconteceu na sequência são divergentes.





A feirante relata que, durante a discussão, a vítima chegou a dar dois tapas no rosto do suspeito, antes de ser esfaqueada. Já outros depoimentos afirmam que o homem foi incomodar a vítima, se negou a sair do lugar e a esfaqueou após troca de empurrões.





O autor foi contido e desarmado pelos próprios feirantes. Dois homens, que teriam se apresentado como policiais civis e ainda não foram identificados, teriam amarrado o suspeito. Ele também tinha marcas de agressão no olho e na boca.





Em interrogatório, o homem optou por ficar em silêncio. A faca, do tipo peixeira, foi apreendida.