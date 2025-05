''Estou desolada'', diz esposa de homem morto com tiro na cabeça no Cabo

De acordo com a esposa, Eduardo saiu de casa três vezes na noite de sexta-feira (18)

/Foto: Reprodução/Redes sociais

A família de Carlos Eduardo Ferreira Firmino, de 28 anos, está em choque. Descrito como “pessoa muito boa” e “pai maravilhoso”, o motorista de caminhão foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto bebia em um depósito no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na madrugada deste sábado (19).





“Estou péssima, desolada. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, é uma coisa fora de cogitação”, diz a esposa Laura Renata, ao Diario de Pernambuco, que chegou a ouvir o tiro e a ver o corpo de Eduardo já sem vida. Segundo afirma, o marido também não tinha desafetos. “Todo mundo gostava dele”.





O casal tem uma filha pequena, de dois anos e dez meses. “Eu estava chorando ali no quarto, ela chegou em mim e disse: ‘Mamãe, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui com você, vou ficar aqui perto de tu’. Ela não sabe [que o pai morreu], eu não quero dizer a ela também”, diz.





Eduardo foi morto na Rua Vinte e Seis, no bairro Cohab, por um atirador ainda não identificado. O assassino teria se aproximado de Eduardo, apertado o gatilho e fugido em seguida. O homicídio é investigado pela Polícia Civil.





Assassinato





De acordo com a esposa, Eduardo saiu de casa três vezes na noite de sexta-feira (18). “Ele foi comprar o cigarro, voltou e saiu de novo para ir a um depósito de bebida, que é de um amigo dele”, conta. “Nisso, eu mandei mensagem e ele disse que, daqui a pouco, chegava em casa”.





Laura afirma que o marido consumia cerveja sem álcool e, de fato, chegou a voltar para casa. Pouco depois, no entanto, decidiu beber mais um pouco. Na terceira saída, não voltou mais.





“Às 22h39, mandei mensagem perguntando onde ele estava, ele respondeu que estava no depósito ainda”, diz a mulher. “Nisso, fui levar meu sobrinho para a casa de minha mãe que é perto desse depósito, quando escutei o disparo”.





“Eu sabia que era lá [no depósito]. Eu já sabia que era lá. Eu saí correndo, ainda consegui ver a moto passando com os caras. Quando cheguei lá no local ele estava sozinho morto. E eu gritei”, conta.





Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou um caso de homicídio consumado. “As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato”, afirma.