Estações Antônio Falcão e Barro passam a cadastrar o Cartão Múltiplo

/Foto: Divulgação





Usuários do metrô da Região Metropolitana do Recife agora contam com dois novos pontos para cadastramento do Cartão Múltiplo: as estações Antônio Falcão e Barro passam a oferecer o serviço, ampliando a rede de atendimento e facilitando a transição para o novo modelo de bilhetagem, que substituirá o Cartão Unitário a partir de 1º de junho.

Com a inclusão das duas novas estações, o cadastro gratuito do Cartão Múltiplo pode ser feito em seis locais: Recife, Cajueiro Seco, Prazeres, Jaboatão, Antônio Falcão e Barro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 12h. Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar CPF e um documento oficial com foto, como RG ou CNH.

O Cartão Múltiplo será o único meio de acesso ao metrô a partir de 1º de junho de 2025. O Cartão Unitário, atualmente em circulação, deixará de ser vendido e aceito nas estações após o dia 31 de maio. O novo cartão oferece diversas vantagens, como agilidade na recarga, créditos sem prazo de validade e limite de até R$ 600. O primeiro cartão é gratuito; vias adicionais custam R$ 2, mais o valor do crédito desejado.

O cadastramento foi iniciado em 31 de março nas estações Recife e Cajueiro Seco, e agora se expande com o objetivo de garantir maior comodidade aos usuários. A recomendação da CBTU é que os passageiros se antecipem para evitar filas e transtornos na reta final da substituição.