Empresário Paulo Sérgio Macedo, ex-dono da Nordeste Segurança de Valores, morre aos 77 anos

Macedo morreu aos 77 anos/Foto: Arquivo

Morreu, aos 77 anos, o empresário pernambucano Paulo Sérgio Macedo.

Ex-dono da Nordeste Segurança de Valores, Macedo faleceu nesta segunda (21) de infarto fulminante.

O óbito aconteceu no hospital Memorial Star. Ele foi levado para a unidade de saúde depois de se sentir mal, em casa, em Boa Viagem,na Zona Sul do Recife.

Paulo Sérgio deixou cinco filhos: Paulo, Elena e Zélia, do casamento com Dolly Dalla Nora, Maria Paula, da união com Tatiana Marques, e Maria Vittoria, da atual esposa, Juliana Macedo.

O empresário atuava em São Paulo, no setor de segurança de valores, desde a venda da empresa, e também passava períodos em Portugal.

Ele também teve atuação nos bastidores da política, especialmente nas gestões do ex-governador Jarbas Vasconcelos (1999 a 2006).

Em 2012, vendeu a Nordeste Segurança de Valores para o grupo espanhol Prosegur, um negócio de mais de R$ 800 milhões.

Paulo Sérgio Macedo integrou a lista de bilionários pernambucanos, segundo a revista Forbes.

O patrimônio estimado é de mais de R$ 1 bilhão, ocupando a 260ª posição no ranking nacional.

Por nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), lamentou a perda do empresário.

O deputado disse que Macedo deixou "legado de liderança e geração de empregos".

O velório do empresário acontecerá nesta terça-feira (22), a partir das 17h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. A previsão é que a missa de corpo presente seja realizada às 20h e, em seguida, aconteça a cerimônia de cremação que será restrita aos familiares.