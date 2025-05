Distúrbios do sono afetam 72% dos brasileiros

Apneia do sono, distúrbios comportamentais e insônia diminuem a qualidade do sono

"A insônia é bem democrática. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, a depender do estresse clínico ou do estresse social que esteja passando", explica o médico do sono Isaac Secundo









A dificuldade para dormir não é incomum para a maioria dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, como a apneia do sono, distúrbios comportamentais do sono e, principalmente, a insônia. Com uma imensidade de possíveis fatores causais, a insônia é caracterizada pela dificuldade/incapacidade de iniciar o sono ou não conseguir manter o sono a noite toda, pelo menos três vezes na semana, ao longo de três meses. Essa continuidade é importante para o diagnóstico porque, para ser considerado um transtorno do sono, é necessário que a rotina do paciente seja afetada.





Apesar de ser considerada democrática, atingindo qualquer pessoa, dependendo apenas do estresse clínico ou social a que ela esteja submetida, as mulheres tendem a sofrer mais com a insônia do que os homens. “São muitas as causas da insônia, mas a gente pode tentar resumir em duas causas bem importantes. Primeiro, uma causa emocional. É o paciente com ansiedade, com depressão ou o paciente passando por problemas financeiros, de relacionamento, no trabalho [...] E você pode ter o que seria uma insônia não emocional, que é aquela insônia idiopática, sem causa aparente”, comenta Isaac Secundo, médico do sono do Hospital Jayme da Fonte.





Ainda segundo o especialista, existem três tipos: a “insônia inicial” – a famosa dificuldade de pegar no sono –, a “intermediária”, na qual a pessoa consegue dormir mas desperta ao longo da noite e a “insônia tardia”, em que a pessoa acorda mais cedo do que idealizava. Uma forma eficaz de evitar a doença é a prática da chamada “higiene do sono”: ter uma rotina para dormir, praticar meditação e ficar em ambientes mais escuros e aconchegantes antes de dormir. Também ajuda, à noite, evitar ao máximo o uso de telas, a realização de atividades físicas vigorosas, refeições muito pesadas e o consumo de alimentos que podem provocar insônia, como café, chá preto e energéticos.





A insônia é só um dos diversos distúrbios do sono existentes e ela pode ser tanto a doença quanto o sintoma. O diagnóstico da insônia é clínico e, geralmente, não envolve a realização de nenhum exame, mas é imprescindível que o diagnóstico seja feito por um médico do sono. “Só há um tratamento correto quando você tem um diagnóstico correto”, finaliza Secundo.





