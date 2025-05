DER abre seleção para 77 profissionais com salário de até R$ 5.200,00

/Reprodução/Google Street View

O Departamento de Estrada e Rodagem de Pernambuco (DER-PE) abriu processo seletivo simplificado visando a contratação de 77 profissionais de nível superior, técnico e médio, para as funções de engenheiro civil, técnico em estradas e assistente em educação de trânsito, com remuneração de até R$ 5.200,00.





As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de abril, exclusivamente através do endereço eletrônico: https://bit.ly/selecoessimplificadas. O processo terá validade de 24 meses, podendo haver prorrogação. A convocação dos candidatos aprovados acontecerá de acordo com a necessidade do DER-PE.





São 28 vagas para Engenheiro Civil, com salário de R$ 5.200,00. Para a função de Técnico em Estradas está destinada 12 vagas e, para Assistente em Educação de Trânsito, 37. Em ambos os casos, o salário é de R$ 2 mil.