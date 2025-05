Recife monta esquema de trânsito para eventos do feriadão da Semana Santa

Programação com procissões, corrida, espetáculo e celebrações religiosas contará com presença de agentes para garantir segurança viária da população

Eventos na cidade seguem até o domingo/Foto: Divulgação/CTTU

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou mudanças no trânsito para o feriado prolongado da Semana Santa. As interdições viárias começam nesta quinta-feira (17) e acompanham a realização de diversos eventos religiosos, culturais e esportivos na cidade, como procissões, encenação da Paixão de Cristo do Recife e corrida de rua.





Abrindo a programação, a Festa da Padroeira da Capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Jordão, acontece na quinta-feira (17), a partir das 18h30. A procissão sairá da Avenida Júlio César e seguirá pelas ruas Cafarnaum, Maria Irene, Paulo Câmara, Pau Brasil e Cristália, retornando ao ponto de partida. Durante o trajeto, serão realizados bloqueios itinerantes.





Na sexta-feira (18), estão previstas duas procissões: uma no Jordão e outra no Ibura, com saídas marcadas para às 6h e 17h. No Jordão, o cortejo parte da Igreja Matriz Cristo Redentor, na Rua Limoeiro, até a Capela São João Batista, na Avenida Maria Irene. Já no Ibura, a caminhada religiosa inicia na quadra do Instituto Rita de Cássia, na Rua Ecoporanga, e segue até a Capela Santo Expedito, na Rua Ribeirão Vermelho.





Também na sexta-feira, das 18h às 22h, ocorre a Concentração Evangelística na Rua Deputado Vieira Souto, na Imbiribeira. Paralelamente, será celebrada a Missa do Tríduo Pascal na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Rua Dr. Luiz Inácio Pessoa de Melo, em frente à academia Vip Fitness, com início às 18h e encerramento às 20h. As celebrações religiosas também ocorrerão no sábado (19) e no domingo (20), com interdição da via durante os horários dos eventos.





Um dos destaques da programação é a tradicional encenação da Paixão de Cristo do Recife, que será realizada de 18 a 21 de abril, no Marco Zero, das 19h à meia-noite. Haverá interdição total da Avenida Marquês de Olinda e bloqueio da Avenida Alfredo Lisboa, no trecho entre a Ponte 12 de Setembro (Ponte Giratória) e a Avenida Barbosa Lima Sobrinho. Como alternativa, os motoristas que vêm da Zona Sul podem acessar o Bairro do Recife pela Avenida Martins de Barros, seguindo pela Ponte Maurício de Nassau até a Rua Madre de Deus.





A CTTU orienta o público a chegar com antecedência ao Marco Zero e reforça a importância de não estacionar em locais proibidos. A fiscalização será intensificada, com possibilidade de remoção dos veículos e aplicação de multas. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará normalmente no domingo (20) e na segunda-feira (21), mesmo com a realização da Paixão de Cristo no Recife Antigo.





No domingo (20), será realizada a 42ª edição da CICORRE, com percursos de 4 km e 8 km no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária. A largada acontece às 7h, na Avenida dos Reitores, com bloqueios itinerantes nas avenidas da Engenharia, Reitor Joaquim Amazonas, dos Economistas e Professor Paulo Freire. A expectativa é que a prova seja concluída até as 8h30, com liberação total das vias em seguida.





Ainda no domingo, às 18h30, haverá outra procissão no Jordão, saindo da Igreja Matriz Cristo Redentor com destino à Capela São João Batista, na Avenida Maria Irene. No Ibura, um evento religioso na Rua Rio Prado, nº 105, terá interdição no trecho durante sua realização. Também será realizada uma procissão com saída da Quadra do Instituto Rita de Cássia, na Rua Ecoporanga, e destino à Capela Espírito Santo, na Rua Pintor Agenor de Albuquerque, com bloqueios itinerantes ao longo do percurso.





ORIENTAÇÕES





A CTTU reforça a importância de respeitar a sinalização e de evitar o estacionamento em locais proibidos. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas por meio do teleatendimento gratuito, disponível 24h, pelo número 0800.081.1078.