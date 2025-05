Criança morta por bala perdida:''Minha casa está vazia. Eu não sei nem como fazer mais na minha vida'', diz mãe

Elaine da Silva Santos detalhou como aconteceu o tiroteio que provocou a morte de Hellen, na véspera do aniversário dela de 4 anos

Hellen levou tiro na cabeça/Foto: Redes Sociais

A família de Hellen Santos Silva, a criança que morreu após levar uma bala perdida na cabeça, esteve no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife, na manhã desta segunda (14).





Antes de liberar o corpo da filha, atingida quando estava no colo da prima, em Água Fria, na Zona Norte da cidade, no sábado (12), Elaine da Silva Santos detalhou como aconteceu o tiroteio.

"Escutei os tiros. Foi muito tiro e todo mundo gritando.Tantos alvos ali e foi atingir logo a minha filha”, afirmou.

Bastante abalada, Elaine conversou com a equipe do Diario. Ela informou que os parentes pretendem fazer um protesto, após o enterro, marcado para esta segunda-feira (14).

"Minha casa está vazia. Eu não sei nem como fazer mais na minha vida. Eu tenho mais uma filha de 11, mas ninguém vai substituir ela", declarou.

No hospital





A mãe da vítima contou, ainda, que quando chegou ao HR, Hellen já estava entubada.

"O médico entrou em contato comigo, falou que não podia fazer cirurgia naquele momento, porque ela estava perdendo muito sangue e a pressão dela estava muito baixa. Ele disse que ela ficaria em observação para ver se ela normalizava, para fazer a cirurgia, porque se fosse naquele momento iria morrer", informou.





A festa

Elaine disse que estava preparando a festa da filha, que faria 4 anos no domingo (13), por volta das 20h de sábado.

"Pedi para minha sobrinha descer com ela, para ela não ver as sacolinhas e os doce, para enganar ela. Não era totalmente uma surpresa, é porque criança fica muito em cima querendo mexer em tudo", contou.

Uma hora depois, elas pararam na rua, onde as crianças estavam brincando.

Quando começaram os gritos após os tiros, a mãe pensou que ''tinham matado alguém".

"Do jeito que eu estava, com roupa de dormir, desci correndo. Todo mundo já tinha socorrido ela e a polícia levado para o hospital.", declarou.

O crime

Hellen foi baleada na noite do sábado (12), na Rua Córrego do Deodato, e chegou a ser socorrida com o apoio da Polícia Militar.

Ela foi levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia e foi entubada na sala vermelha da pediatria.

O disparo atingiu a cabeça da criança, provocando perda de massa encefálica. Apesar dos esforços da equipe médica, Hellen não resistiu aos ferimentos.

A morte foi confirmada pela mãe da criança, por volta das 18h30, em uma publicação nas redes sociais.

''Gente, infelizmente, Helllen Não resistiu", escreveu a mãe.





A morte da menina, registrada no mesmo dia em que completaria 4 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade.

Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso.

Informações preliminares apontam que o tiroteio teria sido resultado de uma disputa entre grupos criminosos que atuam na região.