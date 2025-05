Corpo de jovem sequestrada em Santa Maria da Boa Vista é sepultado

Gislane foi sequestrada no dia 3 de março/Foto: Arquivo pessoal

O corpo de Gislaine Gomes de Lima, de 19 anos, foi sepultado nesta quarta-feira (15), no Assentamento Safra, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, mesmo local onde a vítima foi sequestrada no dia 3 de março. A ossada da jovem foi encontrada no dia 9 abril enterrada em uma fazenda da cidade.





Gislaine foi reconhecida pelas tatuagens que tinha E que foram comparadas com fotografias recentes da jovem. A confirmação foi do Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.





Os familiares da vítima não realizaram velório e o cortejo saiu da casa da avó dela. O sepultamento ocorreu no cemitério do Assentamento Safra.





Gislane estava participando de um evento esportivo na cidade quando três homens encapuzados e armados chegaram em um carro branco atirando para o alto com o intuito de assustar as pessoas que estavam no local. Em seguida, sequestraram a jovem. O sequestro aconteceu por volta de 1h e a família ainda não recebeu nenhuma notícia sobre o paradeiro de Gislane.





Até o momento, três homens foram presos em uma operação da Polícia Judiciária (OPJ) suspeitos de participar do sequestro da jovem. Durante o cumprimento de um dos mandados, em uma propriedade situada em uma fazenda zona rural da cidade, foram apreendidas 100 munições de calibre 9mm, 30 de calibre .40, dois revólveres calibre .38, um rifle calibre .38, e uma espingarda semiautomática com nove munições, além de aparelhos telefônicos.