Confira os horários dos shoppings nos feriados da Semana Santa e de Tiradentes

A Semana Santa de 2025 ganhou um dia a mais com o feriado de Tiradentes, na segunda-feira (21). E para quem não viajará para as praias ou interior do estado, é importante ficar por dentro de como será o esquema de funcionamento dos shoppings centers da Região Metropolitana do Recife, que, em geral, montaram horários semelhantes.





Nos feriados da sexta (18) e segunda (21), suas portas abrem às 12h e fecham às 21h, com esse horário se repetindo no Domingo de Páscoa. O funcionamento normal será apenas no sábado. Mas tem exceções.





Confira os horários de funcionamento dos shoppings de sua preferência:





Shopping Recife:

Sexta, das 12h às 21h; sábado, das 9h às 22h; domingo e segunda, das 12h às 21h.





RioMar:

Sexta, das 12h às 21h; sábado, das 9h às 22h; domingo e segunda, das 12h às 21h.





Plaza Shopping:

Sexta, das 12h às 21h; sábado, das 9h às 22h; domingo e segunda, das 12h às 21h.





Shopping Patteo

Sexta, das 12h às 21h; sábado, das 9h às 22h; domingo e segunda, das 12h às 21h.





Shopping Boa Vista:

Sexta, das 10h às 19h; sábado, das 9h às 21h; domingo, das 11h às 19h; segunda, das 10h às 19h.





Shopping Guararapes:

Sexta, das 12h às 21h; sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h; segunda, das 9h às 22h.





Camará Shopping:

Sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e segunda, das 12h às 21h.





Shopping ETC:

Sexta, das 12h às 18h; sábado, das 9h às 21h; domingo e segunda, das 12h às 18h.





Shopping Costa Dourada:

Sexta, das 12h às 20h; sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 20h; segunda, das 9h às 22h.





Recife Outlet:

Sexta, sábado, domingo e segunda, das 9h às 21h.