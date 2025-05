Concurso: Tribunal de Contas de Pernambuco quer criar 56 novos cargos

/Foto: Marília Auto/ TCE-PE

Nesta segunda-feira (28), o Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), conselheiro Valdecir Pascoal, enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) que possibilita a criação de mais 56 novas funções para o concurso público da instituição em 2025. Com isso, além das vagas previstas no PL, o certame beneficiará trabalhos preexistentes na estrutura do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em função da aposentadoria de servidores. Em caso de aprovação da PL, que ainda deve passar pela Alepe, o concurso contará com: 19 vagas de Auditor de Controle Externo - 7 na área de contas públicas; - 5 na área da saúde pública; - 3 na área de obras públicas; - 4 na área de tecnologia da informação 19 vagas de Analista de Controle Externo - 9 na área de contas públicas; - 6 na área de obras públicas; - 4 na área de tecnologia da informação; 18 vagas de Analista de Gestão - 9 na área de administração; - 9 área de julgamento. - 2 vagas de Procurador Jurídico De acordo com o número de vagas, as funções serão preenchidas ao longo da legitimação do certame. A comissão do concurso é presidida pelo vice-presidente do TCE-PE, conselheiro Carlos Neves. Na última quinta-feira (24), o TCE-PE confirmou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como a banca organizadora do concurso. A escolha foi homologada em sessão do Pleno e oficializada através de uma publicação do ato de contratação no Diário Oficial.