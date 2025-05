Comitê que monitora tubarões alerta para banho de mar seguro no feriado do trabalhador

Placas alertam para perigo de tubarão/Foto: Divulgação

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta a população da Região Metropolitana do Recife para o banho de mar seguro no mar, no feriado de quinta (1º), Dia do Trabalhador.





Segundo a entidade, haverá Lua Nova, com grandes variações nos níveis de maré.

O melhor período para um banho de mar seguro na Região Metropolitana do Recife ocorrerá entre 12h e 14h, quando a maré estará baixando, com pico de amplitude mais baixa às 12h44.

"Essas condições favorecem a formação de piscinas naturais abrigadas por recifes, dando maior segurança aos banhistas. Essas piscinas serão cobertas pelas marés altas no início da manhã e final de tarde, atingindo picos de 2,24m e 2,05m, respectivamente, condição que requer mais atenção de quem entrar na água", afirmou.





Para quem vai estender o feriado, entre os dias 2 e 4 de maio, haverá uma variação significativa entre marés altas e baixas, com marés altas acima de 1,80m e marés baixas abaixo de 0,70m, criando fortes correntes e agitação na zona costeira.

Essa oscilação acentuada atrai tubarões para mais perto da costa, especialmente durante os períodos de transição entre maré baixa e maré alta, quando esses animais costumam se deslocar em busca de alimento.





Além disso, os horários críticos coincidem com momentos de menor luminosidade, como o início da manhã e o final da tarde, que são naturalmente mais propensos a encontros com tubarões.

Por isso, o banho de mar nesses horários e condições deve ser evitado, sobretudo em trechos sinalizados, em horários de menor luminosidade e durante as preamares e baixamares mais altos, quando o risco de encontros com esses animais é potencialmente maior.

Cuidados





O Cemit reforça a importância de redobrar os cuidados ao frequentar as praias, especialmente durante marés altas e em áreas sem recifes de proteção natural.

Nessas condições, o risco de incidentes aumenta consideravelmente, tanto pela força do mar quanto pela presença de tubarões em águas rasas. Portanto, é desaconselhável o banho de mar a qualquer hora do dia ou nível da maré.





Em marés altas, a força das ondas e das correntes de retorno se intensifica, podendo arrastar banhistas para áreas profundas e de difícil retorno, principalmente em praias abertas e sem recifes abrigados. Além disso, estudos apontam que o início da manhã e o final da tarde são os períodos de maior atividade de tubarões na costa. Nesses horários, esses animais se aproximam mais das áreas costeiras para se alimentar, aumentando o risco de encontros com banhistas e praticantes de esportes aquáticos. É preciso ter atenção também às placas e bandeirolas de sinalização, que indicam os riscos de correntezas, fortes ondas e animais marinhos.





Veja horários de marés





Dia 1º (quinta)

00h14 - 0,45m

06h19 - 2,24m

12h44 - 0,34m

19h01 - 2,05m





Dia 2(sexta)

01h04 - 0,63m

07h12 - 2,08m

13h53 - 0,52m

20h02 - 1,85m





Dia 3 (sábado)

02h14 - 0,80m

08h23 - 1,92m

15h10 - 0,66m

21h25 - 1,72m





Dia 4 (domingo)

03h34 - 0,90m

09h38 - 1,83m

16h36 - 0,71m

22h42 - 1,68m





Evite algumas condições





Em áreas com placas de advertência de riscos de incidentes com tubarões;

Em áreas sem proteção dos recifes, sem formação de piscinas naturais;

Nos horários iniciais da manhã ou final da tarde, os tubarões são mais ativos nesses períodos crepusculares.

Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais;

Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciem bem suas presas naturais de humanos.

Em locais próximos às desembocaduras de rios, os rios deságuam em grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

Durante as marés altas, especialmente nas luas cheia e nova;

Se tiver consumido bebida alcoólica;

Se estiver sozinho(a);

Se possuir objetivos brilhantes ou chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais.





Trecho de atenção para banhistas





Um trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado um trecho de atenção para banhistas, que devem seguir as orientações dadas pelo Comitê. Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.





A proibição para banho ocorre em um único ponto, em um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. Essa proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes