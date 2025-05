Com custo de R$ 23 milhões, reforma do Liceu deve ser entregue até o fim de 2026, diz governo de PE

Os objetivos do projeto incluem preservação do patrimônio e 'transformação do local em um ambiente de oportunidades'

/Foto: Marina Torres/DP Foto

As obras de restauração do prédio do Liceu de Artes e Ofícios, no Centro do Recife, têm custo estimado de R$ 23 milhões e previsão de conclusão em até 18 meses. A ordem de serviço para a execução foi assinada pela governadora Raquel Lyra (PSD) na segunda-feira (28).





Segundo o governo, a ideia é que o espaço se torne um centro voltado à formação de estudantes e professores. Os objetivos do projeto incluem preservação do patrimônio e “transformação do local em um ambiente de oportunidades para os estudantes pernambucanos”.





Situado na Praça da República, no Centro do Recife, o edifício foi inaugurado em 1880 para abrigar a sede da Sociedade dos Artistas, Mecânicos e Liberais de Pernambuco. Em 1961, o prédio foi doado à Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).





“Essa unidade vai se compor a uma rede que será fortalecida com o nosso governo para permitir aos nossos jovens o direito de sonhar”, declarou Raquel Lyra na solenidade. O projeto será executado pela Unicap enquanto a gestão e o acompanhamento das obras ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Educação.





A reforma deve abranger o prédio tombado e o anexo. Com previsão de modernizar instalações elétricas e hidrossanitárias, o governo também pretende adaptar o imóvel às normas de segurança e acessibilidade.





Segundo a Unicap, as características arquitetônicas originais serão preservadas. “É também uma aposta no futuro. Nós não vamos só fazer um restauro, não vai ser uma 'escola museu', num prédio antigo de artes e ofícios, vamos pensar nas profissões do futuro”, disse o reitor da universidade, Padre Pedro Rubens.